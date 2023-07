Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0425 --Autofahrer flüchtet vor Polizei--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 13.07.2023, 08:20 Uhr

Ein Mann flüchtete mit einem Auto am Donnerstagmorgen in der Vahr vor einem Streifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf seiner Flucht prallte er gegen zwei Streifenwagen und rammte weitere Autos von Unbeteiligten und gefährdete mehrere Fußgänger.

Gegen 08:20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Garagenhof in der August-Bebel-Allee gerufen. Anwohner hatten ein verdächtiges Auto gemeldet. Vor Ort fanden die Polizisten einen Mann schlafend am Steuer sitzend vor. Die Kennzeichen an dem Auto waren als gestohlen gemeldet. Als die Einsatzkräfte zur Klärung an die Scheibe klopften, erwachte der Mann und legte hektisch Gegenstände ins Handschuhfach. Danach startete er den Motor, prallte gegen einen Streifenwagen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Auf seiner Fahrt stieß er in der Folge gegen einen weiteren Streifenwagen, der ihn in der Horner Heerstraße bei einem Wendemanöver stoppen wollte. Anschließend raste er mit teilweise über 100 Stundenkilometern über die Horner Heerstraße, die Achterstraße und die Universitätsallee. Unterwegs fuhr er mehrfach über Gehwege, so dass zwei Menschen sich nur durch einen Sprung in Sicherheit bringen konnten. Außerdem rammte er mehrere Autos. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte fanden den Kleinwagen schließlich verlassen auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Biermannstraße in Schwachhausen. Im Zuge der ersten Maßnahmen ermittelten die Polizisten einen 39 Jahre alten möglichen Tatverdächtigen. Ihn erwarten jetzt diverse Strafanzeigen.

Zeugen und insbesondere die betroffenen Autofahrer und auch die Fußgänger, die zur Seite springen mussten, melden sich bitte bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850.

