POL-HB: Nr.: 0426 --Aktivisten blockieren Verkehr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 13.07.2023, 23:05 Uhr Am Donnerstagabend stieß in der Neustadt eine 38-Jährige mit ihrem E-Bike mit einem 48-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 23:05 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung in der ...

mehr