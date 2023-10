Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn/L518: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Leichte Verletzungen waren die Folge eines Unfalles, welcher sich am Dienstag, gegen 14.30 bei Walldürn ereignete. Die 40-jährige Lenkerin eines VW die Kreisstraße 3913 von Gerolzahn in Richtung Glashofen. An der Kreuzung zur Landesstraße 518 übersah sie vermutlich einen aus Richtung Walldürn kommenden Mercedes-Benz eines 20-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die VW-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen und der Straßenbeschilderung entstand ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro.

