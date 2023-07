Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Nachbar verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Heute Mittag gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Einsatz auf der Hünxer Straße gerufen. Die Einsatzmeldung lautete "Feuer - mehrere Personen in Gefahr". Eine Alarmierung mit diesem Einsatzstichwort bedeutet Vollalarm für die Feuerwehr in Dinslaken. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es hatte zwar gebrannt, aber Personen waren keine mehr in dem Brandobjekt. Ein Nachbar hatte die Rauchentwicklung aus dem Küchenfenster gesehen und die Feuerwehr verständigt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr begann er mit einem Gartenschlauch das Feuer durch das offene Küchenfenster zu löschen. Als der erste Trupp der Feuerwehr am Brandort ankam, waren lediglich Nachlöscharbeiten notwendig. Nachdem die letzten Glutnester abgelöscht waren, konnten alle Maßnahmen der Feuerwehr zurückgenommen werden und die 60 Einsatzkräfte rückten nach einer guten halben Stunde wieder zu ihren Standorten ein. Das beherzte Eingreifen des Nachbarn mit dem Gartenschlauch hat hier sicherlich eine weitere Brandausbreitung verhindert.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell