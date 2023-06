Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gaswarnmelder schlägt Alarm

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der Johannastraße meldete heute Mittag gegen 11:30 Uhr einen mutmaßlichen Gasgeruch in ihrem Keller, ihr Gaswarnmelder im Keller hatte ausgelöst. Dieser Verdacht bestätigte sich anschließend glücklicherweise nicht. Nach Eingang der Meldung bei der Feuerwehr Dinslaken rückten insgesamt 25 Einsatzkräfte des Hauptamtes sowie der Löschzüge Stadtmitte, Hiesfeld und Eppinghoven umgehend in Richtung Einsatzort aus. Durch die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da bei den Messungen durch die Einsatzkräfte und des Energieversorgers keine Gaskonzentration festgestellt wurde. Nach einer knappen Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell