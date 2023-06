Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kellerbrand in der Altstadt

Gegen 15 Uhr am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Einsatz auf der Duisburger Straße gerufen. Das Einsatzstichwort lautete Feuer - Person in Gefahr. An der Einsatzstelle zeigte sich eine leichte Verrauchung im Treppenraum eines 5 geschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die weitere Erkundung hatte ergeben, dass alle Bewohner das Haus bereits verlassen hatten und die Ursache der Verrauchung ein Brandereignis im Keller war. Mit zwischenzeitlich zwei Trupps unter Atemschutz konnte der Brand schnell lokalisiert und gelöscht werden. Nachdem der Keller- und Treppenbereich mit einem Lüfter entraucht worden waren, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Durch die Rauchgase wurden drei Personen leicht verletzt, von denen eine zur weiteren Behandlung in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert wurde. Von der Feuerwehr Dinslaken waren die Einheiten Hauptwasche, IuK, Stadtmitte und Eppinghoven vor Ort. Dazu kamen Einsatzkräfte der Polizei sowie des DRK Dinslaken. Nach ca. 2 Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte beendet.

