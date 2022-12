Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

In der Nacht von Freitag (09.12) auf Samstag (10.12.) kam es in der Brunnengasse in Höhe der Hausnummer 46 in Rimbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde auf der linken Seite ein grauer geparkter PKW Ford Tourneo. Als Verursacher kommt ein weinroter PKW in Betracht, da Karosserieteile an der Unfallstelle gefunden wurden. Die Beschädigungen befinden sich auf einer Höhe von 40 bis 80 cm. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

