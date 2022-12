Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Klein-Gerau (ots)

Am 09.12.2022 um 12:15 Uhr ereignete sich in Klein-Gerau im Einmündungsbereich der Theodor-Heuss-Straße zur L3094 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 27jähriger Mann aus Hanau wollte mit seinem Kleintransporter aus Klein-Gerau kommend auf die L3094 in Richtung Büttelborn einbiegen. Dabei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des von links kommenden PKW eines 28jährigen Mannes aus Weiterstadt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Während der Zeit der Unfallaufnahme war es kurzzeitig erforderlich den Verkehr zu regeln. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Das Fahrzeug des Weiterstädters war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden an beiden Kfz. in Höhe von ca. 7500 EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell