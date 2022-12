Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, 06.12., in der Zeit von 16-18 Uhr, wurde in Heppenheim ein geparkter grauer Van angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ am Fahrzeug einen Zettel mit einer Entschuldigung allerdings ohne die erforderlichen Kontaktdaten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als Unfallort kommen zwei Örtlichkeiten in Betracht. Einmal der Parkhof und einmal die Friedrich-Ebert-Straße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim (Tel.: 06252-706-0) in Verbindung zu setzen.

