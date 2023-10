Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.10.2023 mit einer Ankündigung aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis: Landespolizeiorchester spielt zum musikalischen Ausklang des Jubiläumsjahres für den guten Zweck

Neckargerach. Seit über 100 Jahren begeistert das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg mit Auftritten im In- und Ausland. Dabei steht oft der gute Zweck im Vordergrund. In dieser Mission wird der Klangkörper auch am Donnerstag, 12. Oktober in der Kirche St. Afra in Neckargerach auftreten. Denn statt eines Eintritts wird um Spenden gebeten, die ungeschmälert dem Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses Neckar-Odenwald-Kreis zugutekommen.

Das öffentliche Benefizkonzert beginnt um 19 Uhr. Es stehen in Neckargerach begrenzte Parkmöglichkeiten am Bahnhof, am Friedhof sowie im Umfeld des Rathauses zur Verfügung. Es wird daher die Bildung von Fahrgemeinschaften sowie die Anreise mit der S-Bahn empfohlen. Der Fußweg zwischen Haltestelle und Kirche beträgt nur wenige Minuten. Eine vorherige Anmeldung zu dem Konzert ist nicht erforderlich.

Das musikalische Aushängeschild der Polizei wird an diesem Abend vom stellvertretenden Dirigenten Marvin Stutz dirigiert: "Wir, das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg und damit der "gute Ton der Polizei", sind schon voller Vorfreude auf das Konzert in Neckargerach. Hierfür haben wir ein abwechslungsreiches und der beeindruckenden Kirchenkulisse entsprechendes Programm für Sie zusammengestellt. Es beinhaltet unter anderem Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester, das hochvirtuose "Rondo capriccioso" von Camille Saint-Saens mit unserer Soloflötistin Raquel Pinillos Rivera, die "Suite from Mass" von Leonard Bernstein und Auszüge aus dem monumentalem "Pini di Roma" von Ottorino Respighi. Wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer und sind froh, dadurch Frauen und Kindern in Not helfen zu können", betont Stutz.

Das Kirchenbenefizkonzert ist eine gemeinsame Veranstaltung des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Vereins "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis - Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention". Landrat Dr. Achim Brötel, der auch Vorsitzender des Vereins Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis ist, blickt voller Vorfreude auf den musikalischen Abschluss des besonderen Jahres für den Landkreis: "Gerade in unserem Jubiläumsjahr darf ein Konzert des Landespolizeiorchesters nicht fehlen. Nach dem erfolgreichen Jubiläumskonzert im April in Adelsheim freue ich mich, dass sich mit einem der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands nun der Kreis schließt."

Das Konzert wird maßgeblich unterstützt durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG sowie die Firma Seitenbacher. Ebenso gilt der Gemeinde Neckargerach und der Katholischen Kirchengemeinde Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein ein herzlicher Dank.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell