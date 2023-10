Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rees-Empel (ots)

Am Sonntag (01. Oktober 2023) kam es gegen 01:30 Uhr an der Reeser Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Rees befuhr mit seinem Fahrrad die Reeser Straße in Fahrtrichtung B67 und kam dabei, aus bislang unbekannter Ursache, vom Radweg ab. Der Mann stürzte einen rund drei Meter tiefen Abhang herunter und verletzte sich schwer. Trotz seiner Verletzung konnte der Mann den Graben selbstständig verlassen und ein Wohnhaus nahe der Unfallstelle aufsuchen. Die Bewohner des Hauses informierten den Rettungsdienst, welcher den Mann zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbrachte. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell