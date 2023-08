Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kabel von Baustelle gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: zwischen 04.08.2023, 14.30 Uhr, und 07.08.2023, 07.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es offensichtlich Diebe am vergangenen Wochenende in Bocholt: Die Täter betraten einen Rohbau an der Blücherstraße und entwendeten daraus Kupferkabel. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

