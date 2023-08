Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus trifft zwei geparkte Autos

Borken (ots)

Tatorte: Borken-Weseke, Königsweg, und Borken, Nordring;

Tatzeiten: 05.08.2023, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, sowie 06.08.2023, zwischen 15.15 Uhr und 16.40 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Wochenende zwei geparkte Autos in Borken. Die eine der beiden Taten spielte sich am Samstagmorgen im Ortsteil Weseke ab: Dort zerkratzte ein Täter ein Auto, das auf einer Einfahrt am Königsweg gestanden hatte. Der zweite Fall geschah am Sonntagnachmittag: Am Nordring in Borken hatte ein Wagen auf einem Parkplatz gestanden, als es zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

