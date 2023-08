POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat hält Sprengung stand

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stiftstraße; Tatzeit: 04.08.2023, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr; Am Freitag versuchten Unbekannte in den Nachmittagsstunden gewaltsam in eine Wohnung auf der Stiftstraße einzudringen. Die Wohnungstür wurde dabei beschädigt, gab den Weg aber nicht frei. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr