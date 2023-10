Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am Montag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW an der Friedenstraße in Neheim. Gegen 11:10 Uhr rangierte ein schwarzer Audi im Bereich der Unfallstelle. Dem jetzigen Stand der Erkenntnisse nach soll der Audi-Fahrer ein Mann im Alter von ungefähr 50 Jahren gewesen sein. Er soll schlank und zum Unfallzeitpunkt mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein. Ob der Mann mit dem Audi in Zusammenhang zu dem Verkehrsunfall steht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

