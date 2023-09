Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unfallflüchtiger gesucht

Heidekreis (ots)

13.09.2023 / Unfallflüchtiger gesucht

Munster: Bereits am 04.09.2023 kam es um 08:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Munster. Der Geschädigte wollte in Höhe der Wagnerstraße 36 nach links auf einen Firmenparkplatz abbiegen. Ein nachfolgendes Fahrzeug scherte daraufhin nach rechts aus, um an den abbiegenden Pkw vorbeizufahren. Dafür nutzte das ausgescherte Fahrzeug sogar unerlaubt den Radweg und beschädigte dennoch die komplette rechte Fahrzeugseite des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem dunklen Pkw vom Unfallort. Ein Kennzeichen oder Fabrikat des flüchtigen Fahrzeugs ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell