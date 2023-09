Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Welle von Schockanrufen im Heidekreis; Schneverdingen: Gebäude der Grundschule mit Graffiti besprüht; A 7/Bispingen: Viel zu schnell

Heidekreis (ots)

13.09.2023 / Welle von Schockanrufen im Heidekreis

Heidekreis: Im Heidekreis gab es am gestrigen Tage wieder eine Welle von sogenannten Schockanrufen. Bei dieser Betrugsform geben sich die Täter am Telefon als Familienangehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen Notlagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Die Opfer werden dabei massiv unter Druck gesetzt.

Die Polizei Heidekreis rät:

- bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch sofort beenden - Familienangehörige anrufen/hinzuziehen - niemals Informationen über familiäre und finanzielle Verhältnisse am Telefon mitteilen - niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren - im Zweifel die Polizei anrufen

Weitere Informationen finden Sie online unter www.polizei-beratung.de.

13.09.2023 / Gebäude der Grundschule mit Graffiti besprüht

Schneverdingen: Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 11.09.2023, 15:00 Uhr, bis 12.09.2023, 07:00 Uhr, die südliche Gebäudeseite der Grundschule am Pietzmoor mit Graffiti besprüht. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

13.09.2023 / Viel zu schnell

A 7/Bispingen: Am Montagnachmittag führten Einsatzkräfte der Polizei Heidekreis wieder Geschwindigkeitsmessungen auf der A 7 durch. Hierbei stellten die Polizeibeamten unter anderem einen 36-jährigen Hildesheimer in Fahrtrichtung Hannover fest, der mit seinem Audi viel zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 120 km/h, maßen die Beamten eine Geschwindigkeit von 187 km/h. Dem Raser erwartet nicht nur ein hohes Bußgeld - hinzu kommen zwei Punkte "in Flensburg" (Kraftfahr-Bundesamt) und ein zweimonatiges Fahrverbot.

