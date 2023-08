Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Täter bei Einbruch in Imbiss gestört +++

Oldenburg (ots)

In der letzten Nacht versuchte ein Täter in einen Imbiss in der Donnerschweer Straße einzubrechen, hierbei wurde er gestört und flüchtete.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:30 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Dieser teilte mit, dass er soeben einen Einbruch in einen Imbiss in der Donnerschweer Straße beobachtet habe. Nachdem der Zeuge den Einbrecher angesprochen habe, sei dieser geflüchtet.

Während der Aufnahme des Tatortes stellte sich heraus, dass durch den Flüchtigen eine Eingangstür aufgehebelt wurde. Mutmaßlich durch das Eingreifen des Zeugen ließ der Täter jedoch von einer weiteren Tür ab und konnte so nicht in den Imbiss gelangen.

Durch den Meldenden wird der Einbrecher als männlich mit einer Größe von ca. 190cm beschrieben. Er sei schlanker Statur und habe dunkle Kleidung mit einer Bomberjacke getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Einbruchsdiebstahles aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 7904115 zu melden. (1101847)

