Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Gartencenter

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße; Tatzeit: 03.11.2022, 02:10 Uhr;

Einen Einbrecher verscheucht hat der Eigentümer eines Gartencenters in Ahaus. Aufgrund eines Brandalarms war dieser zu seinem Betrieb an der Wüllener Straße geeilt, als er gegen 02.10 Uhr am Donnerstagmorgen auf mindestens einen Täter traf. Der Unbekannte hatte sich vermutlich über die Umzäunung zunächst Zugang auf das Außengelände der Gärtnerei verschafft und war dann gewaltsam in ein Ausstellungs- und Verkaufsgebäude eingedrungen. Eigentliches Ziel waren mutmaßlich die Büroräume. So weit kam der Täter nicht - er flüchtete. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

