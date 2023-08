Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Fahrräder aus Container entwendet - hoher Schaden +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 23.08.23, 02:39 bis 03:00 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Täter durch einen Einbruch in einen Container mindestens 10 Ebikes eines Fahrradhändlers in Westerstede, Kuhlenstraße, erbeutet. Der Polizei in Westerstede liegen Videoaufzeichnungen vor, die die Männer vor dem Öffnen des Containers zeigen. Aufgrund der Dunkelheit lassen die Aufnahmen eine eindeutige Wiedererkennung der Täter nicht zu. Die Überwachungskameras wurden mit Farbe besprüht, so dass das weitere Tatgeschehen nicht aufgezeichnet werden konnte. Die Täter entwendeten Ebikes im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Abtransport der Räder muss mit einem Transporter bzw. LKW erfolgt sein. Die Polizei in Westerstede (04488/833-115) bittet Zeugen, die zu der obengenannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. /1092387

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell