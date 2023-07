POL-LG: Polizeidirektor Stefan Sengel, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, übernimmt Aufgaben im Referat 26 im Niedersächsischen Innenministerium

Lüneburg (ots) - Mit Start der Sommerferien in Niedersachsen und weiteren angrenzenden Bundesländern erreichen die Temperaturen bereits sommerliche Rekordwerte. Um hohe Temperaturen erträglicher zu machen, bedienen sich viele Menschen der Abkühlung durch Baden an Küsten, Flüssen, Kanälen und in Seen. Diese ...

mehr