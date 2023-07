Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Steigende Deliktszahlen im Bereich Häusliche Gewalt: In der ersten Jahreshälfte 2023 zeichnet sich erneut eine Steigerung der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ab

Lüneburg (ots)

Seit Ende des Jahres 2021 liegt für das Phänomen der Häuslichen Gewalt eine bundesweite Definition vor, durch die eine einheitliche statistische Erfassung ermöglicht wird. Der Begriff Häusliche Gewalt umfasst hiernach nicht mehr nur partnerschaftliche und ex-partnerschaftliche, sondern auch familiäre Gewaltanwendung. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Niedersachsen insgesamt 26.997 Fälle Häuslicher Gewalt und damit eine Zunahme von etwa 11 Prozent im Verhältnis zu 2021 registriert. Auch für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg ist ein damit korrespondierend hoher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Anzahl der erfassten Straftaten ist aufgrund der Erweiterung des Erfassungsrahmens grundsätzlich nicht ohne Weiteres vergleichbar zu den Werten des Jahres 2020 und früher. In der ersten Jahreshälfte 2022 (Januar-Juni) wurden insgesamt 2.083 Fälle Häuslicher Gewalt dokumentiert (Polizeiinspektion Celle 398, Polizeiinspektion Harburg 333, Polizeiinspektion Heidekreis 261, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen 557, Polizeiinspektion Rotenburg 226, Polizeiinspektion Stade 308). Insgesamt liegt die Zahl der Taten in der Lüneburger Direktion im Jahr 2022 bei 4164. Auch in der ersten Jahreshälfte 2023 zeichnet sich in den zuständigen Landkreisen bereits eine fortwährende Steigerung der Fallzahlen gegenüber des Vergleichszeitraumes 2022 ab. Als ein möglicher Grund für die Zunahme der registrierten Fälle Häuslicher Gewalt kann die zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung für diesen Kriminalitätsbereich sowie die damit einhergehende zunehmende Anzeigebereitschaft betroffener Opfer gesehen werden.

Polizeipräsident Thomas Ring dazu: "Häusliche Gewalt ist ein besonders sensibles und unbedingt einzudämmendes Kriminalitätsphänomen. Opfer von familiärer und (ex-)partnerschaftlicher Gewalt sind in ihrem eigenen Zuhause nicht sicher und wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen. Dass die Täterin oder der Täter meist aus dem engsten sozialen oder familiären Umfeld stammt, macht die Taten besonders verwerflich. Häusliche Gewalt findet genau in diesem Moment statt. Sie zieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche - Bitte schauen Sie nicht weg. Achten Sie auf Ihr Umfeld und Ihre Nachbarschaft und zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen, sollten Sie Zeuge oder Opfer häuslicher Gewalt werden."

An dieser Stelle sei auf die zahlreichen Hilfsangebote für Oper Häuslicher Gewalt wie die BISS (Beratungs- und Interventionsstellen des Landes Niedersachsen), Opferschutzorganisation Weißer Ring e.V. (Opfertelefon 116 006), die Kriminalpräventionsabteilungen der jeweiligen Landkreise sowie das Hilfetelefon des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Hilfetelefon erreichbar unter 116 016) hingewiesen.

