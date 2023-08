POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Grillimbiss+++

Oldenburg (ots) - Eine 30-jährige Frau wurde am Montagabend von einem unbekannten Mann zuerst am Gesäß angefasst und anschließend geschlagen, die Polizei sucht Zeugen der Tat. Am gestrigen Abend suchte eine 30-Jährige eine Polizeiwache auf und schilderte, dass sie am Montagabend geschlagen und belästigt worden sei. Während der Aufnahme gab die Frau an, dass sie ...

mehr