POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem verletzten Motorradfahrer +++

Oldenburg (ots) - Einbruchdiebstahl aus Grillimbiss- In der Tatzeit Dienstag, 22.08.23, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 23.08.23, 08.00 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss in der Donnerschweer Straße ein. Entwendet werden Spardosen mit Bargeld.-1092004- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland Einsatz- und ...

