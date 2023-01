POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raser gerät in Gegenverkehr und drängt Fahrzeug von der Straße - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Unbekannten Tätern gelang es am Donnerstag, in ein Haus in Karlsbad-Langensteinbach einzudringen, Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro an sich zu nehmen und unerkannt zu flüchten. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Keltenstraße in Langensteinbach und durchwühlten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ...

mehr