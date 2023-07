Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verdächtiger soll Portmonee aus Bar gestohlen haben - Festnahme - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Am Dienstagmittag (25.07.23, gegen 12:00 Uhr) kam es in einer Veranstaltungsstätte auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Diebstahl, der mit einer Festnahme endete. Ein Mitarbeiter (37) sah einen Mann, welcher sich hinter den Tresen der Bar begab. Da der Angestellte die Person nicht kannte und der Verdacht entstanden war, dass der Unbekannte etwas gestohlen hatte, sprach er die Person im Ausgang der Veranstaltungsstätte an. Als der Verdächtige dann flüchten wollte, kam es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen und Hilferufen seitens des Barmitarbeiters. Polizeibeamte, die zufällig in der Nähe waren, hörten die Rufe, eilten zu der Örtlichkeit und nahmen den 48-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Bei diesem konnte dann die Wechselgeldbörse der Bar aufgefunden werden. Die Polizisten brachten den 48-Jährigen Verdächtigen in das Polizeigewahrsam. Der polizeibekannte Mann wurde am heutigen Tag (26.07.2023) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

