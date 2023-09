Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz (Aller): Unfall am Stauende; Munster: Während der Fahrt vom Motorrad gefallen

Heidekreis (ots)

10.09.2023 / Unfall am Stauende

Buchholz (Aller): Am Sonntagmorgen kam es auf der A 7, im Bereich Buchholz (Aller) in Fahrtrichtung Hamburg, am Stauende mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen zu einem Unfall. Von den insgesamt neun Insassen wurden sieben verletzt, davon der 75-jährige Unfallverursacher schwer. Dieser übersah womöglich das Stauende. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt werden, da unter anderem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

10.09.2023 / Während der Fahrt vom Motorrad gefallen

Munster: Die 14-jährige Mitfahrerin (Sozius) eines 30-jährigen Kradfahrers fiel am Sonntagabend während der Fahrt auf die Landstraße (L 211). Zuvor löste die schwer verletzte Jugendliche ihre Arme vom Bauch des Fahrers, um ihren schlecht sitzenden Helm zu richten. Sie wurde anschließend in eine Klinik nach Hamburg gebracht.

