Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Kind angefahren, dann geflüchtet

Heidekreis (ots)

04.09.23 / Kind angefahren, dann geflüchtet

Bispingen: In Hützel wurde bereits am Montagnachmittag (04.09.2023), gegen 16:50 Uhr, ein 9-jähriges Kind von einem Pkw angefahren. Der zuvor vom Fahrrad abgestiegene Junge wollte die Dorfstraße in Höhe der Straße Hützeler Damm fußläufig queren, um anschließend über den Raubkammerweg zum Sportplatz zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem hellen, großen Fahrzeug (vermutlich ein Kleinbus), das in Richtung Bispingen fuhr. Nach dem Sturz stieg der männliche Fahrzeugführer nur kurz an der Unfallstelle aus und setzte seine Fahrt, ohne weitere Angaben/Hilfestellungen, in Richtung Bispingen fort.

Bei dem Unfall verletzte sich der 9-jährige Junge leicht.

Der flüchtige Unfallfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 180 cm - ca. 50 bis 60 Jahre - brauner Vollbart - normale Statur - bekleidet mit einer grauen Mütze (kein Basecap)

Zudem habe noch ein weiteres Auto kurzzeitig gehalten. Das rote Auto, mehr ist nicht bekannt, setzte seine Fahrt aber ebenfalls fort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bispingen unter 05194-982460 zu melden.

