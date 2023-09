Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Dieseldiebstahl | Schneverdingen: In drei Ferienhäuser eingebrochen | Munster: Mit 1,93 Promille am Steuer | Soltau: Unfall mit vier Fahrzeugen

Heidekreis (ots)

06.09.2023 / Dieseldiebstahl

Soltau: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 31.08.2023 bis 06.09.2023 insgesamt circa 450 Liter Diesel aus zwei Baustellenfahrzeugen in Huckenrieth. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

06.09.2023 / In drei Ferienhäuser eingebrochen

Schneverdingen: Im Meisenweg drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 25.08.2023 bis 06.09.2023 in insgesamt drei Ferienhäuser ein. Der genaue Umfang des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

06.09.2023 / Mit 1,93 Promille am Steuer

Munster: Am späten Mittwochabend fiel einer Polizeistreife ein schwarzer VW Passat auf. Die folgende Kontrolle inklusive Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille beim 36-jährigen Fahrzeugführer. Neben der anschließenden Durchführung einer Blutentnahme beschlagnahmten die Beamten auch den Führerschein des Munsteraners. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

06.09.2023 / Unfall mit vier Fahrzeugen

Soltau: Am Mittwochmittag ereignete sich in der Wilhelmstraße (B 71) ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 18-jährige Frau aus Soltau übersah im stockenden Verkehr den vor ihr bremsenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Dadurch wurde ein kleiner Kettenauffahrunfall ausgelöst. Hierbei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht.

06.09.2023 / Leitpfosten herausgezogen

Schneverdingen: Seit Ende Juni 2023 werden zwischen den Ortschaften Lünzen und Grauen (L 170) regelmäßig Leitpfosten herausgezogen und in den angrenzenden Grünstreifen abgelegt. Die bisher sechs gemeldeten Taten mit insgesamt 45 entfernten Leitpfosten werden hauptsächlich am Wochenende begangen. Das mutwillige Entfernen von Leitpfosten stellt eine Straftat nach § 145 StGB "Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln" dar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

06.09.2023 / Leicht verletzt nach Unfall

Walsrode: Am Mittwochnachmittag befuhr eine 68-jährige Walsroderin die Kreisstraße 120, als plötzlich ein 83-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Fulde die Straße kreuzte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die vorfahrtberechtigte Walsroderin leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

06.09.2023 / Schwer verletzter Kradfahrer

Bad Fallingbostel: Eine 27-jährige Frau aus Bad Fallingbostel übersah bei ihrem Abbiegevorgang von der B 209 (Düshorner Straße) auf die L 163 den entgegenkommenden Kradfahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Kradfahrer schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

