Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Schwerpunktkontrolle auf der A 7

Heidekreis (ots)

06.09.2023 / Schwerpunktkontrolle auf der A 7

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch (06.09.2023) richteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz Wolfsgrund an der Autobahn 7 ein. An der rund fünfstündigen Aktion waren auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Lüneburg beteiligt. Neben der Feststellung und Verfolgung diverser Ordnungswidrigkeiten mussten die eingesetzten Kräfte unter anderem auch ein Strafverfahren gegen einen jungen Mann aus Hannover wegen Urkundenfälschung einleiten. Dieser wurde mit einem abgemeldeten Pkw in die Kontrollstelle. Zudem gehörte das angebrachte Kennzeichenpaar zu einem anderen, ebenfalls abgemeldeten, Pkw. Dem 24-jährigen wurde darüber hinaus die Weiterfahrt untersagt.

