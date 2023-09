Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch in ungenutztes Gebäude; Soltau: Mit 1,47 Promille am Steuer

Heidekreis (ots)

04.09.2023 / Einbruch in ungenutztes Gebäude

Munster: Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in das aktuell ungenutzte Gebäude der Grundschule am Hanloh im Robert-Stratmann-Weg eingebrochen. Für den Einstieg wurde eine Fensterscheibe im Erdgeschoss der Schule eingeschlagen. Anschließend haben die Unbekannten diverse Feuerlöscher entleert sowie den Lehrertrakt mit Spülmittel beschmiert. Zudem wurde Schulinventar aus dem ersten Obergeschoss geworfen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

04.09.2023 / Mit 1,47 Promille am Steuer

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis zogen am Montagabend einen 64-jährigen Mann aus Bergen (LK Celle) aus dem Verkehr. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

