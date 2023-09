Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Trunkenheit 2. Schneverdingen, Einbruch 3. Schwarmstedt, Schmuck erbeutet 4. BAB 7, Bad Fallingbostel

PI Heidekreis (ots)

1. Alkoholisiert mit Mofa unterwegs

Am Freitagabend wurde der Führer einer dreirädrigen Mofa auf der Wietzendorfer Straße in Soltau kontrolliert. Während der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 56-Järigen aus Wietzendorf wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Weiterfahrt mit seinem Gefährt untersagt.

2. Urlaubsabwesenheit ausgenutzt

Zwischen vergangenen Donnerstag und Samstag drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Geschamp in Schneverdingen ein. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen oder Soltau entgegen.

3. Schmuck erbeutet

Samstagmittag brachen während der einstündigen Abwesenheit der Eigentümer unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Vor dem Buchholze in Schwarmstedt ein. Sie verschafften sich gewaltsamen Zutritt durch eine rückwärtige Terrassentür und durchsuchten das gesamte Haus. Die Täter entwendeten dabei Schmuck im Gesamtwert von geschätzten 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter: 05191-93800 entgegen.

4. Entwendeten Transporter berauscht geführt Am Samstagnachmittag wurde durch Verkehrsteilnehmer einer Transporter auf der A 7, Rtg. Hamburg, gemeldet, der im Baustellenbereich, in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, auf dem rechten Fahrstreifen stehe und dessen Fahrer scheinbar leblos am Lenkrad zusammengesunken war. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten schnell fest, dass der Fahrer aufgrund starkem Alkohol- und Drogenkonsums am Lenkrad eingeschlafen war. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Transporter im Februar 2022 in Hannover entwendet worden und entsprechend nicht mehr zugelassen und versichert war. An dem Transporter waren außerdem gefälschte Kennzeichen angebracht. Das Fahrzeug und der Führerschein des 35järigen Fahrers aus Litauen wurden sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz wurden eingeleitet.

