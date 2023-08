Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Baumaschinen entwendet; Walsrode: Bei Einbruch Tresor entwendet; Neuenkirchen: Täter scheitern an Türen; etc.

Heidekreis (ots)

28.08. - 29.08. / Baumaschinen entwendet Walsrode: Durch Unbekannte wurden in der Nacht zu Dienstag zwei Baumaschinen von einer offenen Ladefläche eines Mercedes Sprinters entwendet. Bei den Baumaschinen handelt es sich um einen Motorbesen und eine Kehrmaschine der Firma Stihl. Beide befanden sich auf der Ladefläche des Fahrzeuges, das über Nacht in der Straße großer Graben geparkt war. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Maschinen nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

15.08. - 29.08. / Bei Einbruch Tresor entwendet Walsrode: In Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Nordsunderberg. Nachdem die Täter im Haus waren, durchsuchten sie die Kellerräume und entwendeten von dort einen Tresor für den sie für den Abtransport vermutlich eine Sackkarre oder ähnliches genutzt haben müssen. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und Münzsammlungen. Hinweise zu den Tätern oder möglichen Fahrzeugen nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

26.-08. - 29.08. / Täter scheitern an Türen Neuenkirchen: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende vergeblich versucht in ein Wohnhaus in der Straße Am Schützenholz zu gelangen. Nachdem die Täter an der Haustür und der Terrassentür scheiterten, versuchten sie ihr Glück noch ein der Kellertür und mussten auch dieses Vorhaben erfolglos aufgeben. Hinweise zu Tätern oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neuenkirchen unter der Telefonnummer 05195/933970 entgegen.

29.08. / Hausbewohner verschreckt Täter

Schneverdingen: Nachdem am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr eine Hausbewohnerin eines Wohnhauses in der Ottostraße auf komische Geräusche aus Richtung der Haustür aufmerksam wurde, stellte sie fest, dass die Tür leicht geöffnet und die Schließvorrichtung an der Tür beschädigt war. Offensichtlich hatte sich kurz zuvor ein Unbekannter an der Tür zu schaffen gemacht und bemerkt, dass in dem Haus zu diesem Zeitpunkt jemand war. Der Täter ließ von der Tat ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

29.08. / Motorrad übersehen

Munster: Gegen 07:50 Uhr fuhr am Dienstagmorgen ein 46-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem VW Polo aus Ilster kommend auf die Bundesstraße 71. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße 71 fahrenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 49-jährige Motorradfahrer stürzte und schleuderte gegen eine entgegenkommende Sattelzugmaschine. Der 62-jährige Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße musste kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

24.08. - 25.08. / Täter entwenden diverse Mörtelkästen und Baueimer - Polizei sucht Zeugen Rethem: Bereits in der Nacht zu Freitag kam es zu einem Diebstahl von nahezu 50 Mörtelkästen a 90 und 65 Litern und mehreren 20 Liter Baueimern von dem Gelände eines Baumarktes in der Straße Alter Stöckener Weg. Die Unbekannten hatten zuvor ein Loch in den Zaun des Baumarktes geschnitten und von dem Außengelände die Waren entwendet. Es ist zu vermuten, dass die Täter ihr Fahrzeug auf dem angrenzenden Supermarktparkplatz abgestellt hat und eventuell bei der Tat gestört wurden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Rethem nach Zeugen, die Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben und bittet diese unter der Telefonnummer 05165/291340 anzurufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell