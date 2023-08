Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zahlreiche Körperverletzungen; Bad Fallingbostel: Auf Kipp stehendes Fenster lockt Einbrecher, Soltau: Mähroboter entwendet; Schneverdingen : Kennzeichen entwendet;

Heidekreis (ots)

28.08./ Zahlreiche Körperverletzungen

Schneverdingen: Im Rahmen des Schneverdinger Heideblütenfestes wurden durch die Polizei rund zehn Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten registriert. Sechs davon richten sich gegen unbekannte Täter, wobei die Opfer dabei Schläge ins Gesicht oder an den Kopf erhielten. Am Samstag, gegen 02:05 Uhr schlug ein 22-jähriger Soltauer in der Schulstraße auf einen 19-Jährigen ein. Als dieser zu Boden ging, traten weitere Personen auf das Opfer ein. Dieses wurde leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Gegen die Beteiligten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Am Sonntag, gegen 02:25 Uhr geraten ein 36-jähriger und ein 25-jähriger Mann in der Marktstraße in ein Streitgespräch. Bei dieser Auseinandersetzung wirkte der 25-jährige mittels einfacher körperlicher Gewalt auf das Opfer ein, sodass dieser augenscheinlich das Bewusstsein verliert und mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei den Kontrahenten wurden Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Trotzdem spricht die Polizei von einem ruhigen Festwochenende in Schneverdingen, was auch auf eine erhöhte Polizeipräsenz zurückzuführen sein dürfte.

26.08. / Auf Kipp stehendes Fenster lockt Einbrecher

Bad Fallingbostel: Innerhalb der letzten Woche drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Bad Fallingbostel ein. Die Täter lockte vermutlich ein auf Kipp stehendes Fenster, welches sie nutzten um in das Haus in der Heinrichstraße zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie die Wohnräume und flüchteten ohne Diebesgut.

27.08. / Mähroboter entwendet

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag einen Mähroboter von einem Grundstück in der Wilhelmstraße in Soltau. Nachdem zunächst drei Garagen geöffnet wurden, nahmen die Täter den auf dem Grundstück geparkten Mähroboter mit. Die Ladestation und dazugehörige Kabel wurden zurückgelassen.

27.07. / Kennzeichen entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag das hintere Kennzeichen eines Fahrzeuges in Schneverdingen. Der Pkw stand ab 17 Uhr in der Rotenburger Straße, der Diebstahl wurde Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr bemerkt.

27.08. / Spielgeräte durch Feuer beschädigt

Bad Fallingbostel: Vermutlich durch einen bislang unbekannten Täter wird in der Nacht zu Sonntag auf einem Spielplatz in der Thorner Straße in Bad Fallingbostel ein Feuer gelegt. Dabei werden eine Plastikverkleidung eines Spielgerätes und drei Baustellenbaken beschädigt. Zeugenhinwiese hierzu nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel, Tel. 05162/9720 entgegen.

27.08./Kontrolle über Krad verloren

Essel: Ein 21-jähirger Motorradfahrer verliert auf der L190 bei Essel die Kontrolle über sein Krad und kommt dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Während das Motorrad im Grünstreifen zum Liegen kommt, kollidiert der Fahrer auf dem parallel verlaufenden Radweg mit einer 58-jährigen Pedelecfahrerin. Beide werden durch bei dem Unfall leicht verletzt.

