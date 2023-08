Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Wechselrichter einer PV-Anlage gerät in Brand; Soltau: Fahrzeug außer Kontrolle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.08.2023 Nr. 1

24.08 / Wechselrichter einer PV-Anlage gerät in Brand Schneverdingen: Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag, am Schlehenweg, ein Wechselrichter einer verbauten Photovoltaikanlage in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Der Hauswirtschaftsraum des betroffenen Wohnhauses wurde durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Schaden von 75000 Euro. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

24.08 / Fahrzeug außer Kontrolle

Soltau: Eine 80-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Am Bahnhof" ihren PKW auszuparken. Hierbei verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigt dadurch insgesamt drei weitere, auf dem Parkplatz befindliche, PKW, bevor sie in einem angrenzenden Beet zum Stehen kommt. Durch den Unfall wird die Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 13000 Euro.

