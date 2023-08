Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom 27.08.2023

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion vom Wochenende der 34.KW

Ohne gültigen Führerschein

Essel

Am frühen Samstagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung vom PK Bad Fallingbostel zu einem auf dem Standstreifen der BAB 7 stehenden Pkw gerufen. Vor Ort stellten die Polizeiverbeamteten fest, dass dieser aufgrund eines defekten Reifens auf der Autobahn liegen geblieben war. Die Überprüfung des Fahrzeugführers ergab, dass dessen Fahrerlaubnis erloschen war. Dem 51-jährigen Mann aus Hamburg wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Überladen auf der Bundesstraße

Bad Fallingbostel

Am Samstagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung aus Bad Fallingbostel auf der Bundesstraße 209 zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel ein auffallig langsam fahrender Pkw ins Auge, auf dessen Fahrzeugdach ein Bett transportiert wurde. Dieses war zudem nur notdürftig gegen Herabfallen gesichert. Dem 29-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Fallingbostel wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Abfalltonne in Brand gesetzt

Bad Fallingbostel

Am frühen Sonntagmorgen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Mülltonnenbrand in die Idinger Heide in Bad Fallingbostel ausrücken. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Bad Fallingbostel wurde der Müllcontainer vollkommen zerstört. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Bad Fallingbostel erbittet Hinweise unter +49 5162-9720.

Einbruch in Kellerraum

Bomlitz/ Benefeld

Zwei Unbekannte dringen am Freitagabend in einen Kellerraum eines Hauses in Benefeld ein. Dabei werden beide von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Geschädigte begibt sich in den Keller, um die Unbekannten zu stellen. Einer von ihnen flieht, wird jedoch auf den Bildern eindeutig identifiziert. Der Zweite wird vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben. Zum Diebesgut kann bislang nichts gesagt werden.

Tödlicher Verkehrsunfall

Grethem

Am Freitagabend befährt ein 46-jähriger PKW-Fahrer die L 191/ Bahnhofstraße von Ahlden nach Gilten. In Höhe der späteren Unfallstelle kommt er aus bis unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit zwei Straßenbäumen, wovon einer regelrecht gefällt wird und kommt schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Infolge des Verkehrsunfalles zieht sich der Fahrzeugführer schwerste Kopfverletzungen zu und verstirbt an der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht

Soltau, OT Meinern

In den frühen Morgenstunden des Samstags kommt ein 22-jährige Pkw-Fahrer von der Fahrbahn der K 14 in der Gemarkung Meinern ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Am Pkw entsteht durch die Kollision ein wirtschaftlicher Totalschaden. Unfallursachlich dürfte der Rausch des Fahrzeugführers gewesen sei, denn er stand zum Zeitpunkt des Unfalles unter Alkoholeinfluss. Zudem werden im Rucksack des jungen Mannes Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Dieser Umstand dürfte auch das Motiv des Fahrers gewesen sein sich von der Unfallstelle zu entfernen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wird dieser letztlich aufgegriffen und zeigt sich wenig kooperativ gegenüber den polizeilichen Maßnahmen, so dass die anschließende Blutentnahme mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden musste.

Verkehrsunfall mit schweren Folgen

Wietzendorf

Im Ortskern von Wietzendorf kommt es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Während des Abbiegens in die Kampstraße nach links wird ein 68-jähriger Radfahrer von einem 83-jährigem Pedelec-Fahrer im Kurvenbereich nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit überholt. Dieser touchiert den 68-jährigen und beide kommen zur Fall. Der Pedelec-Fahrer schlägt mit dem Kopf auf den Asphalt auf und zieht sich trotz des getragenen Fahrradhelms schwerste Kopfverletzungen zu und wird umgehend mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Hamburg-Boberg verbracht. Der 68-jährige bleibt unverletzt.

