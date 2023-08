Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Sachbeschädigung an Schulen; Häuslingen: Rüttelstampfer entwendet; Soltau: Fahrraddiebe in Tatortnähe angetroffen; etc.

Heidekreis (ots)

25.08. - 29.08. / Sachbeschädigung an Schulen Munster: Gleich an zwei Grundschulen wurden nach dem vergangenen Wochenende Beschädigungen festgestellt. Unbekannte hatten bei einer Schule am Robert-Stratmann-Weg zwei Fensterscheiben zerbrochen. Bei einer Schule im Worthweg wurde eine äußere Fensterscheibe beschädigt. Insgesamt ist ein Schaden von circa 1000 Euro entstanden. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

28.08. / Rüttelstampfer entwendet

Häuslingen: Unbekannte schneiden in der Nacht zu Montag die Plane eines Pritschenwagens in der Hauptstraße in Häuslingen auf und entwendeten von dem Fahrzeug einen Rüttelstampfer. Hinweise nimmt die Polizei Rethem unter der Telefonnummer 05165/291340 entgegen.

28.08. / Fahrraddiebe in Tatortnähe angetroffen Soltau: Kurz nachdem zunächst unbekannte Täter aus einer geöffneten Garage in der Blumenstraße zwei Fahrräder entwendet hatten, konnte der Eigentümer die Täter und die Fahrräder antreffen und alarmierte die Polizei. Der 46-jährige Eigentümer war durch das Bellen seines Hundes gegen 21 Uhr auf den Diebstahl aufmerksam geworden und hatte bereits die Polizei gerufen. Nachdem die Anzeige aufgenommen war, machte der Mann sich ebenso wie die Polizeibeamten auf die Suche nach den Fahrrädern, einem Damenrad und einem MTB der Marke Cube. Auf einem nahegelegenen Parkplatz traf der Eigentümer schließlich auf die drei Täter (23, 25 und 39 Jahre alt) und seine beiden Fahrräder. Die Männer versteckten sich sofort im Gebüsch, als der Mann sie mit seinen Autoscheinwerfern anleuchtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schließlich die Personalien der drei Täter fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Die Fahrräder konnten direkt wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

28.08. / Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen Walsrode: Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen um 06:50 Uhr ein 34-jähriger Walsrode alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Mann war mit einem Pkw auf der Landstraße 161 in Richtung Visselhövede unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der linken Fahrzeugseite auf einem Feld zu Stehen kam. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

28.08. / Polizei sucht Unfallverursacher - Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn Buchholz (Aller): Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montagabend gegen 22:30 Uhr auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover. Ein bislang unbeteiligter Fahrzeugführer hatte vermutlich das Dach seines Wohnanhängers oder Wohnmobils verloren, während er auf der Autobahn unterwegs war. Weitere Verkehrsteilnehmer waren anschließend über die große Platte gefahren, die über alle drei Fahrstreifen verteilt lag. An insgesamt 4 Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel, Tel. 05162/9720, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell