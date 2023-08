Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Übermüdung führt zu Verkehrsunfall; Schneverdingen: Gleich in mehrere Wohnhäuser eingebrochen; Fußgänger geht trotz geschlossener Schranke auf die Bahngleise

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.08.2023 Nr. 1

29.08. / Übermüdung führt zu Verkehrsunfall

Bad Fallingbostel: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr auf der Autobahn 7 in Höhe Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hannover. Ein 57-Jähriger war mit seiner Sattelzugmaschine vermutlich infolge Übermüdung im Baustellenbereich zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einer Gleitschutzwand kollidiert. Anschließend steuerte er entgegen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Gegen den Mann wurde zudem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

30.08. / Gleich in mehrere Wohnhäuser eingebrochen

Schneverdingen: In den vergangenen Tagen verschafften sich Unbekannte gleich zu mehreren nebeneinanderliegenden Wohnhäusern in der Straße Kuckuckskiefer Zutritt. Die Täter betraten insgesamt 3 Wohnhäuser, die alle nebeneinanderliegen und durchwühlten die Wohnräume. Ob die Täter auch Diebesgut erlangten, ist bislang ungeklärt. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

30.08. / Fußgänger geht trotz geschlossener Schranke über die Bahngleise - Zug muss Notbremsung einleiten

Soltau: Durch eine sehr waghalsige Aktion verursachte ein 51-jähriger Soltauer am Mittwoch um 14 Uhr eine Notbremsung eines herannahenden Zuges. Der Mann überquerte trotz geschlossener Bahnschranken und angezeigtem Rotlicht am frühen Nachmittag die Gleise in der Celler Straße. Ein herannahender Zug musste daraufhin eine Notbremsung einleiten und kam etwa 3-5 Meter vor dem Soltauer zum Stehen. Zugfahrgäste wurden durch die Notbremsung nicht verletzt. Gegen den Soltauer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

30.08. / Schmuck und Bargeld erbeutet

Schneverdingen / Soltau: Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch zwischen der Mittagszeit und Mitternacht in der Rotenburger Straße in Zahrensen. Unbekannte hatten bei einem Wohnhaus die Terrassentür geöffnet und die Räume des Wohnhauses durchwühlt. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld und verließen das Haus. Zu einem Einbruch kam es auch in Soltau in der Diesterwegstraße. Unbekannte brachen die Eingangstür eines dortigen Wohnhauses auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck.

31.08./Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Soltau: Bereits am 08. April 2023 wurde ein Fahrrad auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße durch die Polizei sichergestellt. Das Fahrrad ist dort von Unbekannten abgelegt und zurückgelassen worden. Es handelt sich dabei um ein Herrenrad (Knaben) der Marke Centano (Jump). Reifengröße 26 Zoll. Rahmenfarbe rot/schwarz. Etwas ungewöhnlich an dem Fahrrad ist ein Hollandradsattel der Marke Lepper. Wer das Fahrrad oder den Eigentümer kennt, wird gebeten sich bei der Polizei Soltau unter Tel.: 05191/93800 zu melden.

