POL-HK: Walsrode: Zusammenstoß mit querendem Radfahrer; Soltau: Radfahrerin übersehen; Munster: Betrunken gegen Verkehrsschilder gefahren; Schwarmstedt: Von der Fahrbahn abgekommen

31.08. / Zusammenstoß mit querendem Radfahrer Walsrode: Am Donnerstagmorgen gegen 7:40 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in der Uetzinger Straße in Walsrode. Eine 62-jährige Walsroderin wollte mit ihrem VW Polo auf die Bundesstraße 209 einbiegen und übersah dabei einen querenden 25-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

31.08. / Radfahrerin übersehen

Soltau: Nachdem eine 63-jährige Frau aus Fintel mit ihrem Pkw Toyota kurz nach 11 Uhr vom Fahrbahnrand in der Seilerstraße in Soltau anfahren wollte, bemerkte sie eine Radfahrerin neben sich auf der Fahrbahn. Die 64-jährige Radfahrerin war auf der Fahrbahn unterwegs und musste durch das Anfahren des Pkw abbremsen. Dabei stürzte sie seitlich zu Boden und wurde verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

31.08. / Betrunken gegen Verkehrsschilder gefahren Munster: Um 17:30 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem verunfallten Radfahrer in Munster gerufen. Der 37-jährige Munsteraner war mit seinem Fahrrad am Friedrich-Heinrich-Platz gegen ein Verkehrszeichen gefahren und dabei gestürzt. Die Beamten mussten vor Ort feststellen, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Gegen ihn wurde ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

31.08. / Von der Fahrbahn abgekommen

Schwarmstedt: Am Donnerstagabend um 19:20 Uhr kam ein 25-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge mit seinem VW in Grindau in der Dorfstraße in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit seinem Straßenbaum. Der Mann und seine 14-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

