FW-ROW: Feuer in einem Versorgungsanbau

Sottrum (ots)

Am Sonntagmorgen, um zehn Minuten vor acht, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum in die Everinghauser Straße nach Sottrum alarmiert. Dort war es zu einer Brandentwicklung in einem Versorgungsanbau gekommen, der baulich mit einem Einfamilienhaus verbunden ist. In dem Anbau ist auch die Heizungsanlage untergebracht. Ob diese allerdings brandursächlich war, werden Ermittlungen ergeben müssen.

Das Gebäudeensamble ist relativ eng von weiterer Wohnbebauung umstanden. Die mögliche Ausbreitung in das Wohngebäude, und dann womöglich auf weitere Häuser und Garagen, veranlassten ersteintreffende Kräfte gegen den Brand unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff vorzugehen. Hierbei wurde auch die Drehleiter der Feuerwehr Rotenburg eingesetzt, um die Dachhaut sicher öffnen zu können. Zweiweise waren vier Atemschutzgeräteträgertrupps gleichzeitig eingesetzt.

Um im Ausbreitungsfall ausreichend Löschwasser vorhalten zu können, wurde eine Wasserversorgung bis in die Straße An der Weide aufgebaut.

Die Bauweise des Anbaus machten aufwendige und zeitraubende Demontagen am Dach nötig. Dem baulichen Brandschutz zwischen Anbau und Wohngebäude ist es zu verdanken, daß sich das Feuer nicht schneller in das Haus ausbreiten konnte.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dürften sich noch bis zum Mittag hinziehen. Verletzt wurde niemand. Neben dem Rettungsdienst des Landkreises war auch die Polizei mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort. Die Feuerwehren waren mit 16 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften angerührt.

