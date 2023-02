Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Pkw bei Autohandel

Weertzen (ots)

Gegen 23.50 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Weertzen bei einem Autohandel aus ungeklärter Ursache zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehren Weertzen, Heeslingen, Zeven, Klein Meckelsen und Rüspel-Volkensen-Nindorf waren schnell zur Stelle. Sie konnten ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindern. Zwei weitere Fahrzeuge, die neben dem Pkw geparkt waren, konnten glücklicherweise noch vom Betreiber des Autohandels weggefahren werden. Für die Löscharbeiten musste die Landesstraße 142 voll gesperrt werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Polizei. Neben den Feuerwehren war noch ein Rettungswagen in Bereitstellung vor Ort. Der brauchte glücklicherweise nicht eingreifen. Nach rund 90 Minuten konnten die über 40 Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell