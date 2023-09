Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hademstorf: Motorradfahrer gerät innerorts in den Gegenverkehr; Bad Fallingbostel: Schwerer Unfall auf der A7

Heidekreis (ots)

02.09.2023 / Motorradfahrer gerät innerorts in den Gegenverkehr

Hademstorf: Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus der Region Hannover geriet am Samstagabend beim Befahren einer Kurve in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro.

03.09.2023 / Schwerer Unfall auf der A7

Bad Fallingbostel: Am Sonntagabend kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Stehen und wurde durch einen nachfolgenden Lkw, vermutlich aufgrund einer starken Rauchentwicklung, übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 30-jährige Fahrer des Pkw schwer und sein 30-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell