Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Verkehrsunfallflucht

Heidekreis (ots)

29.08.2023 / Verkehrsunfallflucht

Schneverdingen: Bereits am 29. August 2023 kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schneverdingen (Am Vogelsang 12) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer eines champagnerfarbenen Skoda Yeti beim Einparken einen anderen Pkw beschädigte und sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der männliche Unfallflüchtige soll über 60 Jahre, schlank und eventuell Brillenträger gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell