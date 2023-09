POL-HK: Munster: Gefälschten Führerschein vorgezeigt; Walsrode: Unter Drogeneinfluss am Steuer; Walsrode: Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Heidekreis (ots) - 04.09.23 / Kind angefahren, dann geflüchtet Bispingen: In Hützel wurde bereits am Montagnachmittag (04.09.2023), gegen 16:50 Uhr, ein 9-jähriges Kind von einem Pkw angefahren. Der zuvor vom Fahrrad abgestiegene Junge wollte die Dorfstraße in Höhe der Straße Hützeler Damm fußläufig queren, um anschließend über den Raubkammerweg zum Sportplatz zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit ...

