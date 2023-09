Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Motorraddiebstahl, Kochtopf vergessen, Verkehrsunfall/ Buchholz (Aller:) Brand von Strohballen/ Soltau: Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

Walsrode OT Düshorn, Diebstahl eines Motorrades

Unbekannte Täter entwendeten am späten Samstagabend während einer Veranstaltung ein Motorrad der Marke Harley-Davidson von einer als Parkplatz genutzten Grünfläche. Täterhinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Walsrode, Kochtopf vergessen

Anwohner teilten mit, dass aus einer Wohnung ein Alarm zu vernehmen sei und es vermutlich brennen würde. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass eine Bewohnerin beim Kochen zwei Pfannen auf den Herdplatten vergessen hatte. Außer einer starken Rauchentwicklung und Schmorgeruch kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden, die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte ohne Löschmaßnahmen abrücken.

Buchholz /Aller, Brand von Strohballen

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Heckenbrand in Buchholz/ Aller gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang ungeklärter Ursache vier Strohrundballen in Brand geraten waren und das Feuer auf eine Hecke übergegriffen hatte. Das Feuer wurde gelöscht, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Walsrode OT Uetzingen, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Zur Mittagszeit kam es in der Ortschaft Uetzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8-jährigen Kind und einem Pkw. Das Kind wechselte nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad unmittelbar vom Radweg auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines 40-jährigen Soltauers. Der Fahrzeugführer versuchte noch, dem Kind auszuweichen und kam dabei im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, wo er frontal gegen einen Baum prallte. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Soltau, Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Überholen in einer Kurve kam es Samstagabend auf der K2 bei Soltau zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und mehreren verletzten Personen. Ein 19-jähriger Mann aus Fintel überholte in einer Kurve den vor ihm fahrenden Pkw eines 27-Jährigen aus Soltau. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 18-jährigen Soltauers und es kam zur Kollision zwischen den drei Pkw. Der 19-jährige Unfallverursacher sowie der 27-Jährige aus Soltau wurden dabei leicht und der 20-jährige Beifahrer des entgegenkommenden Pkw schwer verletzt. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

