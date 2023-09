Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Überfall auf Spielmuseum; Soltau: Trans*-Person bespuckt; Bad Fallingbostel: Werkzeug in Wert von 20.000 Euro gestohlen

Heidekreis (ots)

12.09.2023 / Überfall auf Spielmuseum

Soltau: Am Montagnachmittag, zwischen 15:25 Uhr und 15:30 Uhr, forderten drei Täter eine Mitarbeiterin des Spielmuseums (Poststraße 7) unter Vorhalt eines großen Taschenmessers auf, Geld aus der Tageskasse herauszugeben. Die bisher unbekannten Jugendlichen erhielten daraufhin eine geringe Menge Bargeld und flüchteten vom Tatort. Die Mitarbeiterin des Spielmuseums wurde bei der Tat nicht verletzt. Sie kann die drei Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 18 Jahre alt - normale Statur - dunkle Haare - deutsches Erscheinungsbild - eine Person mit heller Kleidung (beiges T-Shirt) - eine Person mit kurzen Haaren, buntem T-Shirt und einem schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift - eine Person mit Zopf

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

12.09.2023 / Trans*-Person bespuckt

Soltau: Am Montagmorgen wurde in einem Soltauer Supermarkt (Am Bahnhof 12-14) eine Trans*-Person von einem bislang unbekannten Mann angespuckt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 bis 50 Jahre alt - normale Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild - kurze, dunkle Haare - Bekleidung: rote Sneaker, dunkelblaue Jeans, schwarze Trainingsjacke Marke Adidas

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

12.09.2023 / Werkzeug in Wert von 20.000 Euro gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Baustellenfahrzeug an der A 7 eingedrungen. Hieraus wurden diverse Geräte und Werkzeuge im Wert von circa 20.000 Euro entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell