Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Radfahrer

Großenlüder. Am Sonntag (09.07.) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Garmisch-Patenkirchen befuhr die Straße "Mährecke" in Richtung Wiesenweg. In der dortigen Rechtskurve wollte er nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf einen Feldweg abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 28-jährigen BMW-Fahrer aus Neuhof. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Alleinunfall

Fulda. Am Sonntag (09.07.) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Eine 19-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin aus Fulda befuhr die B27 und beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen diese über die Abfahrt Kaiserwiesen zu verlassen. Im linksverlaufenden Kurvenbereich der Abfahrt kam sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Kleinkraftrad rutschte unter die Leitplanke und die 19-Jährige verletzte sich leicht.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall beim Überholen

Breitenbach am Herzberg. Am Freitag (07.07.), gegen 11 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Görlitz mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger und eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Alsfeld in dieser Reihenfolge die B62 von Breitenbach a.H. kommend in Richtung Gehau. Verkehrsbedingt musste der Lkw-Fahrer seine Geschwindigkeit verringern. Daraufhin leitete die Pkw-Fahrerin nach momentanem Kenntnisstand einen Überholvorgang ein. Zeitgleich entschied sich auch der Lkw-Fahrer dazu, das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen, sodass der Pkw und der Lkw kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und suchte nach dem Unfall eigenständig einen Arzt auf.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wildeck-Obersuhl. Am Sonntag (09.07.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck mit ihrem Ford-Kombi die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck-Bosserode. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Im Anschluss wurde sie von der Mauer abgewiesen und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baum. Die Fahrerin wurde leichtverletzt. Zudem entstand Gesamtschaden von rund 5.200 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Freitag (07.07.), gegen 14.30 Uhr, bis Samstag (08.07.), gegen 18 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen weißen Audi in einer Parkbucht in der Friedrichstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Ausparken der Audi im hinteren linken Bereich beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

