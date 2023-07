Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt

Künzell. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (08.07.) in der Mecklenburger Straße im Ortsteil Bachrain einen weißen BMW X1. Die Täter zerkratzen die Fahrertür des am Straßenrand stehenden Autos. Es entstand rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

