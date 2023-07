Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Gläserzell

Fulda (ots)

Am Samstag, den 08.10.202 ereignete sich gegen 23:27 Uhr auf der Landstraße 3143 bei Fulda ein Alleinunfall. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Poppenhausen befuhr mit seinem SUV die Schlitzer Straße von Gläserzell kommend in Richtung Horas. In Höhe des Ortseinganges Horas kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten PKW und kam anschließend nach ca. 100m in einer Grünfläche zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, welcher sich auf ca. 30.000EUR beläuft. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

