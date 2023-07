Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Poppenhausen

Fulda (ots)

Am Samstag, 8. Juli, gegen 11:00 Uhr, befuhren ein 60jähriger VW-Fahrer aus Poppenhausen und ein 46-jähriger polnischer BMW-Fahrer hintereinander mit ihren PKWs die Straße "Am Forsthaus" in Poppenhausen in Richtung Ortsausgang. Während der VW Fahrer seine Geschwindigkeit an einer Engstelle verkehrsbedingt verringerte, erfasste der BMW-Fahrer die Situation nicht und fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR; Personen wurden nicht verletzt. Da bei dem BMW-Fahrer Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Poppenhausen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell